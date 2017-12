Prova amarela deverá ser aplicada em 27 de novembro ou 4 de dezembro

Segundo o Estadão.edu apurou, o Ministério da Educação (MEC) deverá fazer a segunda edição das provas do Enem, para quem foi prejudicado pelos erros no caderno amarelo, entre os dias 27 e 28 de novembro, ou entre os dias 4 e 5 de dezembro.

No dia 28, em São Paulo é a primeira fase do vestibular da Fuvest. Já no dia 5 de dezembro, é o processo seletivo da PUC-SP.

Segundo o MEC, ao todo 20 mil pessoas podem ter recebido, em todo o País, provas amarelas adulteradas. Entre eles, estima o Ministério, cerca de 2 mil candidatos foram prejudicados por erros no encarte, que veio com questões repetidas e outras faltando.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais:

MEC pode aplicar outro Enem para prejudicados por erro em prova

Veja como defender seus direitos se foi prejudicado no Enem