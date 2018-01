ProUni vai oferecer 144 mil bolsas; inscrição começa na 5ª-feira

Estadão.edu, com Agência Brasil e Assessoria de Imprensa do MEC,

O Programa Universidade para Todos (ProUni) vai oferecer 144.639 bolsas de estudo em sua primeira edição deste ano, das quais 99.223 são integrais e 45.416 parciais (de 50% da mensalidade). As inscrições para o programa começam na quinta-feira, 17, e vão até a próxima segunda-feira, 21, pela internet.

Os candidatos já podem checar as vagas abertas pelas instituições particulares de ensino superior no endereço http://siteprouni.mec.gov.br.

A divulgação da primeira lista de pré-selecionados será feita no dia 24 deste mês e a segunda, em 8 de fevereiro. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das etapas poderá aderir a uma lista de espera nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Concorrer à bolsa do ProUni pode ser uma alternativa para quem não conseguiu uma vaga no Sisu, sistema que concentra a oferta de vagas em instituições públicas de educação superior. No entanto, caso o candidato seja selecionado nos dois programas, deverá optar pela bolsa do ProUni ou pela vaga no Sisu. Isso porque é proibido usar uma bolsa do programa e estar simultaneamente matriculado em universidade pública.

Para participar, é preciso ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou em estabelecimento particular na condição de bolsista. Também é pré-requisito ter feito o Enem de 2012 e atingido pelo menos 450 pontos na média aritmética das cinco provas, além de não ter zerado a redação. Até o ano passado, a exigência mínima era alcançar 400 pontos.

Para concorrer à bolsa integral, é preciso comprovar renda bruta familiar por pessoa de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Estão dispensados dos requisitos de renda os professores da rede pública em efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Eles concorrem exclusivamente a bolsas para cursos de licenciatura.

O estudante deve informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2012 para se candidatar a uma vaga no ProUni. Ele escolhe, em ordem de preferência, até duas opções de instituição, curso e turno entre as bolsas disponíveis, de acordo com seu perfil.

Após a divulgação dos resultados, os candidatos pré-selecionados terão um prazo para comparecer à instituição de ensino com os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição.

Quem concorre à bolsa parcial poderá custear os outros 50% da mensalidade com crédito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), sem a necessidade de apresentação de fiador. Para isso, é necessário que a instituição para a qual foi selecionado tenha firmado termo de adesão ao Fies e ao Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc).