ProUni registra recorde com 820 mil inscrições na primeira fase

A primeira etapa do Programa Universidade para Todos (ProUni) registrou mais 820 mil inscrições até as 23h59 desta quarta-feira, 10, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). Segundo o MEC, foram inscritos 822.254 candidatos para as 165 mil bolsas do ProUni. O número supera o da mesma etapa do ano passado, quando foram registradas 600 mil inscrições. Para este primeiro semestre de 2010, são oferecidas 165 mil bolsas a estudantes de baixa renda em instituições particulares de educação superior em todo o país. Do total de bolsas, 86 mil são integrais e 79 mil parciais (50% da mensalidade). Este ano, o programa atende estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009 e obtiveram a nota mínima de 400 pontos. Os selecionados devem, agora, comprovar renda familiar per capita máxima de três salários mínimos para bolsas parciais e de um salário mínimo e meio por pessoa da família para bolsas integrais. O resultado da primeira etapa de inscrições será divulgado no sábado, 13. O candidato deve conferir a aprovação na página eletrônica do ProUni. Para isso, deve informar o número no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a inscrição no Enem.