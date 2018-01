ProUni registra mais de 1 milhão de inscritos

O Programa Universidade para Todos (ProUni) registrou mais de um milhão de inscritos. Segundo o Mnistério da Educação (MEC), até as 23h59 de terça-feira, 25, foi registrada a inscrição de 1.048.631 candidatos para as 123.170 bolsas de estudo - 80.520 integrais e 42.650 parciais, de 50% da mensalidade - em aproximadamente 1,5 mil instituições de educação superior do País. O número de candidatos é o maior já registrado na história do programa, criado em 2004, e supera os 822 mil do processo de 2010, que até então era o recorde.

O MEC informou que o resultado em primeira chamada será divulgado na sexta-feira, 28, na página eletrônica do programa. Até 4 de fevereiro, o candidato pré-selecionado deve comparecer à instituição de ensino na qual foi aprovado para confirmar as informações declaradas na inscrição e fazer a matrícula. Após esse prazo, caso ainda haja bolsas disponíveis, será feita uma segunda chamada de candidatos, no dia 11 de fevereiro.

Sisu. Os estudantes selecionados para vagas em universidades e institutos federais pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terão prazo de três dias, a partir de amanhã, 27, para efetuar matrícula na instituição de ensino para a qual foram selecionados. A documentação necessária pode ser consultada no boletim individual do aluno, disponível no sistema, e no próprio estabelecimento de ensino.

Encerrado o prazo de matrícula e caso ainda haja vagas, o MEC fará mais duas chamadas. Os estudantes selecionados para o curso de primeira opção, na primeira chamada, não serão convocados nas chamadas posteriores — nem mesmo aqueles que não fizeram a matrícula.

Ao fim das três chamadas, em caso de vagas ainda não ocupadas, as instituições, segundo seus próprios critérios, convocarão os candidatos a partir da lista de espera gerada pelo sistema. O calendário pode ser consultado no site do Sisu.