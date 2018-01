ProUni libera consulta de bolsas para o 2º semestre

Os estudantes inscritos no Programa Universidade para Todos (ProUni) podem consultar a partir desta terça-feira, 9, se foram pré-selecionados em primeira chamada para receber bolsas de estudo parciais ou integrais para o segundo semestre deste ano. A consulta pode ser feita no site do programa ProUni , pelo telefone gratuito 0800 616161 ou na faculdade onde o aluno concorre à vaga.

De acordo com o Ministério da Educação, 212.773 estudantes se inscreveram no ProUni. Para a consulta na página do programa, por telefone ou na faculdade, o candidato precisa informar o número do CPF e o número da matrícula no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição 2008.

Depois, os pré-selecionados deverão ir à instituição de ensino superior onde pretendem estudar até o dia 19 de junho para comprovar os dados da ficha de inscrição do ProUni. A vaga é assegurada apenas com a apresentação dos documentos.

O Programa Universidade para Todos oferece 91.227 bolsas de estudos para o segundo semestre de 2009, das quais, 57.432 integrais e 33.795 parciais, com pagamento de 50% da mensalidade. As bolsas integrais são para candidatos com renda familiar de até um salário mínimo e meio, ou R$ 697,50; e as bolsas parciais atendem estudantes com renda familiar de até três salários mínimos mensais, ou R$ 1.395. As bolsas de estudos remanescentes da primeira chamada serão oferecidas a estudantes pré-selecionados em segunda chamada, que será aberta dia 29 de junho.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A segunda etapa de inscrições no ProUni para o segundo semestre, para candidatos novos ou que ficaram fora da primeira etapa, irá de 20 a 24 de julho. Esta fase também terá duas chamadas e o processo termina em 14 de agosto. As informações para os candidatos e o calendário estão na página do ProUni, assim como o acesso à ficha de inscrição e a distribuição de bolsas nos estados e no Distrito Federal.