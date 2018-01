ProUni já tem quase 900 mil inscritos; prazo termina nesta terça-feira

O Programa Universidade para Todos (ProUni) registrou, até o meio-dia desta terça-feira, 25, um total de 886.594 candidatos para as 123.170 bolsas de estudo — 80.520 integrais e 42.650 parciais (50% da mensalidade) - em cerca de 1,5 mil instituições privadas de ensino superior de todo o País. O prazo para inscrição será encerrado às 23h59. Ao fim desse período, serão feitas duas chamadas subsequentes para convocação dos candidatos pré-selecionados. A primeira, na sexta-feira, 28.

Acesse o site do ProUni

Para participar, o candidato precisa ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou em estabelecimento privado com bolsa integral, além de atender a alguns critérios de renda. As bolsas integrais são destinadas a alunos com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo e as parciais, para candidatos com renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos.

O estudante precisa ainda ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 e atingido pontuação mínima de 400 pontos na média das cinco notas. O candidato não pode ter tirado zero na redação.

Os interessados devem acessar a página eletrônica do ProUni e informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2010 e o CPF.

Atualizada às 15h50