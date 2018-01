ProUni já tem mais de 814 mil candidatos inscritos

O Programa Universidade para Todos (ProUni), que dá bolsas em instituições privadas de ensino superior, registrou 814.231 cadastrados até 13h desta quarta-feira, 15, de acordo com balanço parcial divulgado pelo Ministério da Educação. O total de inscrições era de 1.549.626, já que cada candidato pode registrar até duas opções de curso.

Os interessados devem fazer a inscrição até às 23h59 desta sexta-feira, 17, na página virtual do programa. O ProUni tem duas chamadas, e o resultado da primeira convocação será divulgado no site no dia 20. A segunda lista será liberada em 3 de fevereiro.

Na primeira edição deste ano do ProUni, são oferecidas 131.636 bolsas integrais e 59.989 parciais em quase 26 mil cursos. Em relação à primeira edição de 2013, o aumento foi de 18% na oferta. Administração foi o curso com a maior quantidade de bolsas ofertadas, com 21.252 cadastros, seguida de Pedagogia, com 14.773 e Direito, com 13.794. Neste ano, participam 1.116 instituições em 991 municípios -- mais da metade está no Estado de São Paulo.

Critérios. Podem fazer a inscrição os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013 que tenham feito pelo menos 450 pontos na média das notas e não tenham zerado a redação. Para fazer o cadastro, é preciso informar o número de inscrição e a senha usados no Enem, além do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Quem já tem diploma universitário não pode tentar bolsas pelo programa.

O estudante que quiser concorrer à bolsa integral também precisa comprovar renda familiar por pessoa de até 1,5 salário mínimo. No caso de bolsas parciais, a renda familiar deve ser de, no máximo, 3 salários mínimos por pessoa. Professores da educação básica pública estão dispensados de comprovar os requisitos de renda e concorrem exclusivamente a bolsas para graduações de licenciatura.

Com informações da Assessoria de Imprensa do MEC.