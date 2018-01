Prouni divulga resultado no sábado, dia 13

A lista de selecionados para a primeira fase do Programa Universidade para Todos (ProUni) será divulgada no sábado, dia 13. As confirmações devem ser feitas entre os dias 17 e 26. Depois serão divulgadas as vagas remanescentes. As inscrições terminaram na quarta-feira (10) com 820 mil inscrições. O número foi recorde - superando o registro de 2009, quando 600 mil estudantes tentaram uma bolsa. O ProUni oferece este ano 165 mil bolsas de estudo em 1.399 instituições de ensino. São 86 mil bolsas integrais e 79 mil parciais.