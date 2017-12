ProUni divulga na terça nova lista de aprovados

O programa Universidade para Todos (ProUni) realiza na próxima terça-feira, 16, a segunda chamada para candidatos que participaram da segunda etapa da seleção. Na data, segundo o Ministério da Educação (MEC), será divulgado o resultado da pré-seleção para as bolsas ainda disponíveis no programa. Para consultar se foram pré-selecionados, os estudantes que se inscreveram na segunda etapa e ainda não foram pré-selecionados devem acessar o sistema, informando número de inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e a senha cadastrada no exame. O prazo para confirmação da matrícula na instituição de ensino será de 16 a 19 de março. O ProUni é voltado aos estudantes do ensino médio público ou da rede particular - caso seja bolsista integral -, com renda per capita familiar máxima de três salários mínimos. Os estudantes são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os que forem contemplados por bolsa parcial no valor de 50% pode ainda utilizar o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) para financiar o restante da mensalidade.