ProUni divulga 2ª chamada

O Ministério de Educação (MEC) liberou nesta terça-feira a segunda chamada do Programa Universidades para Todos (ProUni). Os candidatos podem consultar a lista dos pré-aprovados na página do programa na internet (http://siteprouni.mec.gov.br). Os selecionados terão até o dia 15 de fevereiro para apresentar a documentação às instituições para as quais foram aprovados.

Este ano, o MEC está priorizando a primeira opção dos candidatos. Isso significa que os pré-selecionados para a segunda opção de curso na primeira chamada continuaram concorrendo à vaga indicada como primeira opção, independentemente da matrícula. Caso sejam convocados nesta segunda chamada, para a primeira opção de curso, e optem por nele se matricular, eventual matrícula anterior será automaticamente cancelada.

Quem não foi classificado em nenhuma das duas chamadas ainda pode compor uma lista de espera. Essa lista será usada pelas instituições de ensino superior para preencher as vagas que permanecerem ociosas.

Os interessados devem se inscrever na lista de espera também pela internet, entre os dias 22 e 24 de fevereiro. A primeira chamada da lista de espera será divulgada no dia 27, com prazo de apresentação de documentos do dia 28 de fevereiro a 2 de março. A segunda chamada será liberada em 9 de março, com matriculas de entre os dias 12 a 15 do mesmo mês.

* Atualizada às 18h30