ProUni convoca candidatos em lista de espera

Os candidatos a bolsas de estudos oferecidas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) neste segundo semestre devem procurar, a partir desta terça-feira,7, a instituição de ensino superior privada onde concorre à vaga para verificar se foi convocado. A consulta pode ser feita pessoalmente na respectiva unidade de ensino ou no site instituição.

Entram na listagem elaborada pelo Ministério da Educação os estudantes não pré-selecionados nas chamadas regulares e que expressaram interesse anterior em participar dessa lista de espera. De acordo com o Mec, as instituições de ensino participantes do Prouni são obrigadas a divulgar a listagem.

Desde 2004 o ProUni oferece a alunos de baixa renda bolsas de estudos para realização de cursos de graduação e sequenciais em instituições de educação superior particulares.

No segundo semestre de 2012, o programa registrou 874.273 inscrições. Foram ofertadas 52.487 bolsas integrais aos estudantes com renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio (R$ 933). E 37.824 bolsas parciais para os candidatos com renda familiar de até três salários mínimos (R$ 1.866) por pessoa.

