ProUni bate recorde com 1,2 milhão de candidatos

SÃO PAULO - O Programa Universidade para Todos (ProUni) registrou nesta edição o maior número de candidatos desde que foi criado, em 2004. Até as 23h59 desta quinta-feira, 19, cerca de 1,2 milhão de estudantes se inscreveram para disputar uma das 195 mil bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. As informações são do Ministério da Educação (MEC).

A maior marca até então havia sido alcançada no processo seletivo de 2011, quando pouco mais de 1 milhão de candidatos efetuaram inscrição.

Como cada interessado pode escolher duas opções de cursos, o número de inscrições na edição do primeiro semestre de 2012 chegou a 2.323.546.

Os alunos concorrem a 98.728 bolsas de estudo integrais e 96.302 parciais, de 50% da mensalidade, em 1.321 instituições de todo o País.

As unidades da federação com maior número de inscritos foram São Paulo (211 mil), Minas Gerais (151 mil) e Bahia (92 mil).

A primeira chamada de convocados está prevista para sair neste domingo, 22. Os estudantes pré-selecionados terão até 1.º de fevereiro para comparecer à instituição de ensino na qual foi aprovado para confirmar as informações declaradas na inscrição e fazer a matrícula.

Depois desse prazo, caso ainda haja bolsas disponíveis, será feita uma segunda chamada de candidatos, prevista para ser publicada em 7 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas no site do programa: siteprouni.mec.gov.br.