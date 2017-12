ProUni abre lista de espera

Interessados em constar da lista de espera do ProUni podem acessar o site http://prounialuno.mec.gov.br/ entre hoje e quarta-feira, 10, para concorrer às bolsas de estudo restantes. Podem se manifestar os candidatos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares, exclusivamente para o curso correspondente à sua primeira opção, e também os candidatos pré-selecionados que foram reprovados por não formação de turma ao final da última chamada, na sua opção de maior prioridade.

Para participar do programa é preciso ter feito todo o ensino médio em escola pública (ou privada com bolsa de 100%) e ter feito o Enem 2010. As bolsas são distribuídas conforme as notas no Enem.

Criado em 2005, o Prouni já atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do primeiro semestre de 2011, 863 mil estudantes, sendo 67% com bolsas integrais. As demais são bolsas de 50%, para estudantes que possuam renda familiar, por pessoa, de até três salários mínimos (R$ 1.635).