ProUni abre inscrição no dia 17

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) serão abertas no dia 17 de janeiro. De acordo com edital publicado na edição desta quarta-feira, 9, do Diário Oficial da União, as inscrições serão feitas em uma única etapa e exclusivamente pela internet, no site http://siteprouni.mec.gov.br/. O prazo vai até as 23h59 de 21 de janeiro.

O processo seletivo será composto de duas chamadas. A lista dos estudantes pré-selecionados em primeira chamada estará disponível no portal do ProUni no dia 24 de janeiro. A segunda chamada sai em 8 de fevereiro.

O estudante pré-selecionado deve observar os prazos para comparecer à instituição de ensino superior em que pretende fazer seu curso e comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição. No caso da primeira chamada, a conferência vai de 24 a 31 de janeiro. Na segunda chamada, de 8 a 19 de fevereiro.

Os candidatos não selecionados podem ter uma segunda chance, por meio da lista de espera. Para participar, o estudante deve manifestar interesse no portal do programa nos dias 24 e 25 de fevereiro. A lista terá duas chamadas, uma no dia 28 de fevereiro e outra em 8 de março.

Para concorrer às bolsas do ProUni, o aluno tem de ter participado do Enem de 2012, entre outros pré-requisitos. De acordo com as novas regras do programa, o estudante precisa ter obtido a nota mínima de 450 pontos, correspondente à média aritmética das cinco provas do exame. Anteriormente, a pontuação mínima exigida era de 400.

Criado em 2004, o ProUni concede bolsas de estudo integral e parcial em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. Dados do Ministério da Educação indicam que o ProUni atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2012, a mais de 1 milhão de estudantes, sendo 67% com bolsa integral.