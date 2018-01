SÃO PAULO - O Prograram Universidade para Todos (Prouni) abre as inscrições para bolsas de estudo nesta segunda-feira, 26. Quem quiser tentar obter bolsa de estudo em instituições particulares de ensino superior já pode consultar a página do programa e verificar as bolsas disponíveis. O endereço é http://siteprouni.mec.gov.br/.

O Prouni ofertará 213.113 bolsas, sendo 135.616 integrais e 77.497 parciais. As bolsas são destinadas a 30.549 cursos e distribuídas por 1.117 instituições. Para participar, é necessário comprovar renda bruta familiar até um salário mínimo e meio.

Veja a lista dos cursos com maior oferta de bolsas:

1. Administração – 22.050

2. Pedagogia – 15.562

3. Direito – 15.010

4. Ciências contábeis – 11.917

5. Engenharia civil – 8.405

6. Educação física – 8.181

7. Gestão de recursos humanos – 6.854

8. Enfermagem – 6.801

9. Psicologia – 5.307

10. Engenharia de produção – 5.284