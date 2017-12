ProUni abre 2ª etapa de seleção com 85 mil bolsas disponíveis

Os estudantes interessados em uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni) já podem participar da segunda etapa de seleção que começou nesta quinta-feira, 4, e vai até o domingo. No total, estão sendo oferecidas 85 mil bolsas: 50.495 parciais e 34.661 integrais. A inscrição deve ser feita no site do Ministério da Educação. Veja também: Última etapa do Sisu tem 322.969 candidatos inscritos Maioria é favorável à cota racial no início de audiência do STF Para se inscrever o candidato precisa ter obtido nota mínima de 400 pontos na média das cinco provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também não pode ter zerado a redação. Além disso, é necessário ter cursado todo o ensino médio em escola pública e ser de baixa renda. As bolsas integrais são reservadas a estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio (R$ 756) por membro da família. As bolsas parciais, que custeiam 50% da mensalidade, podem ser pleiteadas por candidatos com renda familiar de até três salários mínimos (R$ 1.530) per capita. Os alunos que receberam bolsa parcial podem financiar o restante do curso pelo Programa de Financiamento Estudantil (Fies) pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil A lista dos pré-selecionados será divulgada no dia 10 de março. Entre os dias 10 e 12 de março os estudantes aprovados deverão comparecer à instituição para a qual foram selecionados para comprovar as informações prestadas durante o período de inscrição.