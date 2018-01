Protesto de professores complica trânsito na região da Paulista

São Paulo, 20 - Cerca de 200 professores das Fatecs e Etecs de São Paulo realizam uma manifestação por melhorias salariais na tarde desta sexta-feira, 20. Os participantes se reuniram por volta das 14h em frente ao MASP, na Avenida Paulista, e caminham desde então pela região. Eles estavam com faixas e um carro de som.

Por volta das 16h, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava a concentração dos manifestantes no cruzamento entre as ruas Bela Cintra e Luis Coelho. O trânsito estava complicado no local.

Outro protesto

Mais cedo, cerca de 15 índios que protestavam contra a construção da usina hidrelétrica de Xingu ocupavam a calçada e a faixa da direita da Avenida Paulista, no sentido Consolação, na altura do MASP.