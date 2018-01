Proposta reserva 50% das vagas em universidade pública

A Conferência Nacional de Educação (Conae), que terminou na quinta-feira, aprovou a reserva de metade das vagas nas universidades públicas para alunos egressos de escolas públicas, sendo respeitada a proporção de negros e indígenas em cada Estado, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Também foi sugerida a destinação para a educação de metade dos recursos obtidos a partir da extração do petróleo da camada pré-sal.

Do montante do pré-sal proposto para o setor, 30% ficariam com a União para investimento em educação profissional e superior e 70% com Estados e municípios para aplicação na educação básica. O documento completo com as propostas aprovadas na conferência estará disponível até o fim deste mês no site conae.mec.gov.br.

Em São Paulo, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu inscrições para preencher vagas remanescentes do vestibular, mediante reopção de curso. Poderão se inscrever, até sexta-feira, no site vunesp.com.br, candidatos classificados que não foram convocados para matrícula. A classificação será divulgada no dia 12. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.