Pronatec oferece 6.530 vagas gratuitas em cursos técnicos para alunos do ensino médio das escolas estaduais

Já estão abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Serão 6.530 vagas oferecidas nas unidades Senac em todo o Estado de São Paulo, sendo 1.676 na capital, 420 na Grande São Paulo e 4.434 no interior. Os interessados podem se inscrever para cursos nas seguintes áreas do conhecimento: Comunicação e Artes, Design e Arquitetura, Administração e Negócios, Tecnologia da Informação, Hotelaria e Eventos, Gastrnomia e Nutrição, Saúde e Bem Estar, Meio Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho.

Para participar, o estudante deve estar regularmente matriculado no segundo ou terceiro ano do ensino médio de escolas públicas estaduais e ter entre 16 e 59 anos. Todos os participantes receberão assistência estudantil, correspondente ao valor de R$ 1 para cada hora/aula de estudo. Mais informações e inscrições devem ser obtidas na secretaria escolar das escolas estaduais.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Pronatec é um programa de formação profissional coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), que tem como um dos principais objetivos ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Com a iniciativa, o Governo Federal pretende capacitar 1,1 milhão de pessoas até o final de 2014.