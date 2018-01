Pronatec altera o fundo de financiamento estudantil Para viabilizar o financiamento do ensino profissionalizante na rede privada, o Projeto de Lei 1209/11, que cria o Pronatec, aprovado nesta quarta-feira pela Câmara, muda a lei de criação do Fies, que passa a se chamar Fundo de Financiamento Estudantil e poderá beneficiar também os estudantes matriculados em cursos de educação profissional e tecnológica. Atualmente, a prioridade do Fies é o ensino superior.