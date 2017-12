Projetos que estimulam senso crítico são destaque no Prêmio Educador Nota 10

Dar voz aos estudantes e estimular o senso crítico e a aprendizagem. Foi pensando nisso que o professor Felipe Bandoni de Oliveira e a diretora Débora Del Bianco Barbosa Sacilotto criaram dois dos projetos vencedores do Prêmio Victor Civita Educador Nota 10, entregue no dia 15 em São Paulo.

Eleito Educador do Ano, Oliveira é professor de Ciências da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio Santa Cruz, na zona oeste da capital paulista. Apresentar os conteúdos para alunos com idades entre 17 e 62 anos pode ser um desafio. “A heterogeneidade de conhecimento é muito grande. Além disso, não há a pressão das provas ou do vestibular, então você tem que atraí-los pelo interesse.”

Oliveira decidiu abrir espaço para a sabedoria popular. Antes de começar a aula sobre astronomia, tema incomum em aulas da EJA, Oliveira quis ouvir de seus alunos o que eles sabiam sobre a Lua. Histórias místicas, envolvendo a caipora, o lobisomem e São Jorge, surgiram para explicar os fenômenos do satélite. No lugar de impor o conhecimento científico, Oliveira aproveitou as crenças populares para ensinar um novo conteúdo. E ele também aprendeu: “Você começa a perceber a lógica por detrás dessas histórias. Não é um conhecimento simplório.”

Assembleia para as crianças

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Escola Municipal Francisco Cardona, em Artur Nogueira (SP), os alunos do 1.º ao 5. ano do ensino fundamental também aprendem discutindo. Por meio de assembleias realizadas em sala de aula, a diretora Débora Del Bianco Barbosa Sacilotto, vencedora do prêmio Gestora Nota 10, promove a resolução de conflitos e a formação crítica dos estudantes. “Os alunos têm dificuldade em expressar os sentimentos. Aí um xinga, o outro bate. E o que acontece? O professor manda para a diretoria”, conta Débora.

Realizadas semanalmente em todas as salas desde maio de 2011, as assembleias tem duração de uma hora. Débora diz que ficou surpresa com o resultado do projeto. Segundo ela, no começo, os alunos reclamavam do comportamento dos colegas. Depois, o espaço foi utilizado para fazer críticas à escola e pedir mudanças. “É muito bacana ver uma criança de 6 anos questionando as coisas que ela não acha legal.”

E as mudanças vieram, com a abertura de uma sala de informática, compra de colchonetes para a aula de educação física e banheiros mais limpos. “Agora eles se sentem parte da escola. E a gente corre o risco de ter o cidadão que queremos: o que não se conforme”.

Confira todos os projetos vencedores desta edição do prêmio:

Alessandra Silva de Souza

Escola: EMEF Des. Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz

Disciplina: Geografia

Nome do projeto: Cidadania e Criticidade – Projeto jornal

São Paulo – SP

Cristina Mara da Silva Corrêa

Escola: Creche Pré-escola Central SAS/USP

Disciplina: Educação Infantil

Nome do projeto: Da solidez à fluidez

São Paulo – SP

Felipe Bandoni de Oliveira

Escola: Colégio Santa Cruz

Disciplina: Ciências

Nome do projeto: Lua de São Jorge

São Paulo – SP

Vera Cristina Terrabuio Lucato

Escola: E.M.E.F.E.I. Oscar Novakoski

Disciplina: Artes

Nome do projeto: Revelando riquezas

São Paulo – Dois Córregos

Alessandro de Oliveira Branco

Escola: Escola Municipal José Carlos Pimenta

Disciplina: Artes

Nome do projeto: Cartola na cartola

Goiás - Goiânia

Antonio Oziêlton de Brito Sousa

Escola: Escola de Ensino Fundamental Odilon de Souza Brilhante

Disciplina: Língua Portuguesa Fundamental II

Nome do projeto: Leituras Marcantes, Escrita Constante

Ceará - Ocara

Cesar Luis Theis

Escola: EEB Dr. Theodureto Carlos de Faria Souto

Disciplina: História

Nome do projeto: Memórias da Fronteira

Santa Catarina – Dionísio Cerqueira

Jorge Cesar Barboza Coelho

Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental Borges de Medeiros

Disciplina: Língua Portuguesa Fundamental II

Nome do projeto: CBB Web TV

Rio Grande do Sul – Campo Bom

Luciane Fernandes Ribeiro

Escola: E.M.E.F Prof. Raimundinho

Disciplina: Matemática Fundamental I

Nome do projeto: Cálculo Mental: superações e desafios...

Pará – Marabá

Valkiria Grun Karnopp

Escola: Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos

Disciplina: Matemática Fundamental II

Nome do projeto: Joinville e a matemática

Santa Catarina – Joinville

Gestor Nota 10

Débora Del Bianco Barbosa Sacilotto

Escola: EMEF Francisco Cardona

Segmento: Ensino Fundamental I

Nome do projeto: Minha escola, minha vida

São Paulo – Artur Nogueira