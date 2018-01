Projetos de educação criam tradução voluntária para videoaulas de universidades dos EUA

Fazer um curso no exterior sempre foi uma realidade muito distante para a maioria dos brasileiros, até que chegaram os Moocs, que são aqueles cursos gratuitos e on-line das melhores universidades do mundo. Mas concluir um desses cursos pela internet também era uma barreira para uma outra quantidade enorme de pessoas que não sabiam falar inglês. Até que projetos como os da Fundação Lemann, com o Coursera e a Khan Academy, ou do Veduca, resolveram dar uma mão e começaram a traduzir esses Moocs para o português e disponibilizá-los, gratuitamente, em suas plataformas.

O Projeto Coursera Brasil, por exemplo, que é desenvolvido em parceria com a Fundação Lemann, já traduziu dois cursos da Universidade de Virginia, nos Estados Unidos, além de mais de 600 videoaulas da Khan Academy. Já o portal brasileiro Veduca – que já legendou parte dos 278 cursos de 17 das principais universidades do mundo – recebeu tantas solicitações de participação nas traduções voluntárias que resolveu criar uma comunidade no Amara.org, um site que facilita a legendagem de vídeos e é usado por inúmeras grandes corporações da indústria do entretenimento.

Iniciativas como Coursera, TEDx e Veduca procuram pessoas que ajudem na produção de legendas para seus vídeos.

E como realizar um trabalho desses não é nada fácil, quanto mais apoio, melhor. Confira abaixo como fazer parte dessas equipes. Aproveite também para saber como fazer parte do time de tradutores das palestras do TEDx, que também podem ser usadas como videoaulas.

Projeto Coursera Brasil

Com o objetivo de traduzir mais 12 cursos completos que até agora despertaram mais interesse dos brasileiros, a Fundação Lemann deixa o convite aberto para estudantes, ou qualquer profissional, de qualquer área, que tenha bom domínio do inglês para colaborar nessa iniciativa.

Os participantes terão o nome creditado ao final de cada um dos vídeos, além de um certificado emitido pela própria fundação.

Para se inscrever, basta ler o edital e fazer a inscrição no link do formulário.

Veduca

Para aqueles que quiserem colaborar com o projeto do portal brasileiro, é preciso se cadastrar na plataforma www.amara.org/teams/veduca, clicando no botão Entrar. Depois de fazer o cadastro, o usuário vai receber um e-mail de confirmação e mãos à obra.

Todos os tradutores receberão créditos ao final dos vídeos.

TEDx

Para ter o seu nome creditado em alguns dos vídeos mais famosos da internet, como os do Sir Ken Robinson, que tem mais de 6 milhões de visualizações no YouTube, acesse a página de registro do TEDx, cadastre-se e aguarde o contato.

Depois de aprovado, leia o tutorial rápido que explica todos os procedimentos do tradutor, inclusive os métodos mais eficazes para utilizar a plataforma Amara.org durante as traduções e transcrições.