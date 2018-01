Projeto propõe que férias escolares coincidam com a Copa em 2014

A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei 1273/11, do parlamentar Cleber Verde (PRB-MA), que determina que as férias escolares em 2014 coincidam com o período dos jogos da Copa do Mundo de futebol. A competição será realizada entre os dias 12 de junho e 13 de julho.

Conforme a proposta, em 2014, as férias escolares após o encerramento das atividades letivas do primeiro semestre deverão abranger todo o intervalo de tempo entre a abertura e o encerramento do evento esportivo. A medida valerá para os estabelecimentos de ensino públicos e privados.

“Não podemos deixar de propiciar que os torcedores estejam liberados para participar dessa festa que, no Brasil, ultrapassará as barreiras do esporte para se constituir em grande comemoração cívica”, argumenta o autor.

Tramitação

A proposta, que tramita em caráter conclusivo e em regime de prioridade, será analisada pelas Comissões de Educação e Cultura; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.