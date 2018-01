Projeto de universidade a distância é aprovado por Assembleia

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou nesta terça-feira, 19, o projeto de lei que institui a criação da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). A instituição será vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, para a qual terá de enviar, a cada cinco anos, um relatório com a avaliação das atividades e comprovação de que a fundação vem cumprindo seus objetivos.

De acordo com exposição de motivos assinada pelo então secretário de Desenvolvimento Social, Paulo Alexandre Barbosa, a criação da Univesp possibilitará a universalização do acesso ao ensino superior público e ao conhecimento na sociedade digital. Segundo o secretário, tais objetivos serão alcançados a partir da oferta de vagas de graduação e de pós-graduação, e também por meio de cursos de extensão, atualização e educação continuada.

A Fundação precisará agora ser credenciada pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC, para emitir diplomas. O processo pode demorar entre um e dois anos.

A ideia do governo de dar autonomia à Univesp foi revelada em 27 de fevereiro pelo Estadão.edu. Além dos cursos próprios, a Univesp continuará realizando parcerias com USP, Unesp e Unicamp e o Centro Paula Souza. A meta é atingir, em quatro anos, a marca de 24 mil alunos, dos quais 12 mil próprios e 12 mil em cursos conveniados.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa Univesp foi lançado em 2008. Os cursos de graduação e pós são semipresenciais, ou seja, têm atividades online e encontros presenciais (que somam de 35% a 60% da carga horária total). Os alunos também assistem a programas produzidos pela Fundação Padre Anchieta e veiculados no canal digital 2.2, da TV Cultura.

* atualizado às 22h30