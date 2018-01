Progressão continuada tem sido mal aplicada, diz educadora

Quais as vantagens da progressão continuada?

Antes, a gente tinha a multirrepetência e corria o risco de um menino de 12 anos cair na sala de um menino de 7. O menino repete uma, duas, três vezes. Na quarta vez, ele vai embora. A evasão escolar aumenta muito.

Por que o modelo é tão criticado em São Paulo?

Como ideia, a progressão continuada é muito boa. O problema é que ela tem sido mal aplicada. Deve-se evitar que se transforme em aprovação automática.

Como evitar isso?

Você precisa ter melhores sistemas de recuperação paralela e novas formas de motivação ao aluno. No passado, a nota e a reprovação eram a moeda de troca do professor. Combate-se isso também, com qualidade de ensino. Colocar o aluno para ficar copiando coisa da lousa não vai captar a atenção de um menino do século 21. Precisa ter recursos, estrutura e formação para o professor poder trabalhar.