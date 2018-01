Programa voltado ao ensino técnico em SP prorroga inscrições

O fim do prazo de inscrição na Rede Ensino Médio Técnico foi prorrogado para as 14h da próxima quinta-feira, 20. O programa do governo de São Paulo tem como proposta articular o ensino médio regular da rede estadual à educação profissional técnica. Nessa primeira etapa, são oferecidas 31.207 vagas para alunos do 2.º ano do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em 245 instituições de educação profissional habilitadas em 95 municípios. Mais de 30 mil estudantes já se inscreveram em todo o Estado.

Os interessados podem se cadastrar no site educacao.sp.gov.br. Na página é possível consultar a relação dos cursos oferecidos. Caso o número de inscritos supere o de vagas, os alunos serão escolhidos por meio de sorteio, que será realizado em 21 de outubro, às 16h, no auditório da secretaria da Educação.

O aluno selecionado cursará o ensino médio na rede estadual e o técnico em uma das instituições credenciadas pela secretaria. São oferecidos 433 cursos no total, que contemplam 58 áreas de formação técnica, em diferentes setores, como o sucroalcooleiro, de automação industrial, análise clínica, logística e informática. As aulas devem começar em novembro.