Programa voltado ao ensino técnico abre inscrições

O governador Geraldo Alckmin e o secretário de Educação, Herman Voorwald, anunciaram nesta quarta-feira, 28, a abertura das inscrições para a Rede Ensino Médio Técnico, programa que vai articular a rede estadual ao ensino técnico.

O aluno selecionado cursará o ensino médio na rede estadual e o técnico em uma das instituições credenciadas. No total, são 30 mil vagas em 417 cursos.

Podem se cadastrar os matriculados neste ano na 2ª série do ensino médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições vão até 14 de outubro no site da secretaria. Se o número de inscritos superar o de vagas, haverá sorteio.

Os cursos contemplam setores como automação industrial, logística e informática, A carga horária varia de 800 a 1,2 mil horas e o início das aulas está previsto para novembro.