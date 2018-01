Programa que estende Fies a cursos técnicos será lançado nesta quinta-feira

Estadão.edu, com informações da Agência Brasil

A presidente Dilma Rousseff lança na tarde desta quinta-feira, 28, o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica (Pronatec), durante solenidade no Palácio do Planalto. O programa tem como objetivo ampliar o acesso à educação profissional para jovens do ensino médio e trabalhadores sem formação.

Ontem à tarde, Dilma se reuniu com o ministro da Educação, Fernando Haddad, para fechar os detalhes da extensão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), hoje restrito à graduação, para cursos técnicos de qualificação profissional.

De acordo com informações do MEC, pela proposta inicial o Pronatec ofereceria cursos de qualificação profissional a alunos do ensino médio.

Agora, o projeto deve incluir também a capacitação de trabalhadores que já estão no mercado e a expansão das escolas técnicas federais. A ideia é que empresários com interesse em oferecer capacitação a seus funcionários também possam contratar o Fies.

Atualizada às 11h30 do dia 28/4