Programa que dá bolsa para universidade abre inscrições nesta quinta-feira

De 2 a 11 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para o Programa Bolsa Universidade. Universitários que concluíram o ensino médio em qualquer rede de ensino, no Brasil, podem se cadastrar. O programa é fruto de um convênio entre a Secretaria de Estado da Educação e instituições de ensino superior.

O aluno contemplado receberá bolsa integral de seu curso – a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo arca com 50% do valor da mensalidade, com teto de R$ 267,00, e a instituição de ensino completa o restante do valor da mensalidade.

Em contrapartida, o estudante deverá trabalhar como educador universitário em uma escola participante do Programa Escola da Família, que abre unidades escolares aos sábados e domingos para a comunidade.

Para se candidatar é preciso estar matriculado em faculdade conveniada com o Programa Bolsa Universidade, não receber outra bolsa, financiamento ou similar, vindos de recursos públicos, ter disponibilidade para atuar como educador universitário no Programa Escola da Família, em escolas estaduais ou municipais do Estado de São Paulo, aos finais de semana.

Para conhecer o cronograma completo, as faculdades conveniadas, o regulamento e efetuar sua inscrição aqui.