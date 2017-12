Programa Nacional de Pós-Doutorado aprova 516 bolsas

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) aprovou 516 projetos para concessão de bolsas do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) – parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Do total, 60 projetos aprovados foram apresentados por empresas de base tecnológica e 456 por instituições de ensino superior. O programa seleciona projetos que envolvem doutores recém-formados em áreas estratégicas inseridas na Política de Desenvolvimento Produtivo. O objetivo é garantir a incorporação de pesquisadores qualificados na atividade econômica brasileira. Cada projeto aprovado pode contar com até três bolsistas. Os itens financiáveis são: bolsa mensal de R$ 3,3 mil e custeio de R$ 12 mil anuais, por bolsista, para compra de material. Os projetos apoiados pelo programa poderão durar até 60 meses. As bolsas dos projetos aprovados serão implementadas de imediato, conforme orientações a serem encaminhadas posteriormente.