Programa de bônus da USP aceita inscrições até hoje

As incrições pra o Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp), que fornece sobre o desempenho nas duas fases do próximo vestibular da Fuvest, terminam nesta quarta-feira, 15. Podem se inscrever apenas alunos do 2º e 3º ano do ensino médio, que estejam e tenham cursado integralmente todos os ano anteriores em escolas públicas.

A inscrição é feita pelo site da Fuvest (www.fuvest.br) e é gratuita. Após inscrito, o estudante devevrá também se increver gratuitamente na Fuvest até dia 10 de setembro. A primeira fase das provas serã realizada dia 25 de novembro.