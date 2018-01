Programa Ciência sem Fronteiras abre nova chamada para 11 países

O Programa Ciência sem Fronteiras, que oferece intercâmbio para estudantes brasileiros no exterior, abrirá nesta terça-feira (15) a seleção para quem pretende concorrer a bolsas em cursos de graduação sanduíche em onze países. O prazo para inscrições vai até 29 de novembro e o edital estará disponível no site do programa.

As vagas são oferecidas nos Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Suécia, Noruega, Irlanda, China, Hungria, o Japão e a Áustria. A graduação sanduíche dura um ano e, em casos de estágio ou curso de idioma, o intercâmbio pode chegar a um ano e meio. Para participar, o aluno de graduação precisa ter concluído no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo.

O Ciência sem Fronteiras pretende distribuir 101 mil bolsas para estudantes de graduação e pós-graduação até 2015. Até agora quase 37,8 mil alunos viajaram para fora do País pelo programa do governo federal.