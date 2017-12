Programa Bolsa Universidade dará 6,6 mil bolsas de estudo em SP

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 2, as inscrições para o Programa Bolsa Universidade, que dará 6,6 mil bolsas de estudo integrais a alunos universitários. O projeto da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo busca interessados em atuar como educadores no programa Escola da Família.

O estudante contemplado receberá bolsa integral de seu curso, custeada pela Secretaria e pela instituição de ensino. Em contrapartida, o universitário atuará como educador, aos sábados e domingos, em uma unidade participante do Escola da Família, auxiliando no desenvolvimento das atividades previstas pelo programa.

Para se candidatar, o aluno precisa estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada ao programa, não receber outra bolsa, financiamento ou similar, proveniente de recursos públicos e ter disponibilidade para atuar como educador universitário aos finais de semana. As inscrições devem ser feitas no site http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br até o dia 13 de abril

* Atualizada às 20h45. As inscrições começaram nesta segunda.