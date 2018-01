Programa Bolsa Universidade abre inscrições para universitários em SP

O programa Bolsa Universidade, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas. São mais de seis mil vagas para universitários interessados em estagiar como educadores do programa Escola da Família em escolas públicas de todo o Estado. As inscrições vão até o dia 14 e são pela internet.

No site pode ser consultada a relação de vagas e de instituições de ensino conveniadas, no menu (link Faculdade/ Bolsa Universidade). Para se candidatar, é preciso estar matriculado em uma instituição de ensino superior conveniada ao programa, não receber outra bolsa pública, financiamento ou similar, e ter disponibilidade para atuar como educador universitário aos finais de semana.

O estudante contemplado vai receber bolsa integral de seu curso. Metade da mensalidade, desde que não ultrapasse R$ 310 será será custeada pela Secretaria. O restante será pago pela instituição de ensino.

O universitário que participar do programa vai atuar como educador aos sábados e domingos em uma escola participante do Escola da Família.

Mais informações: Central de Atendimento da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), pelo telefone 0800 777 0333 ou pelo e-mail escoladafamilia@fde.sp.gov.br.