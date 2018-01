Professores youtubers ajudam alunos na reta final para o Enem

SÃO PAULO - Na reta final de estudos antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os candidatos podem complementar os estudos com vídeos de aulas na internet. O YouTube reúne aulas de professores de Matemática, Biologia, Química, Física e sobre atualidades. Além da revisão das disciplinas, os vídeos trazem dicas sobre estratégias para a prova e os conteúdos que mais caíram nos últimos anos.

Mesmo estudando 14 horas por dia para se preparar para o Enem, Larissa Alves, de 18 anos, não deixa o computador de lado. Ela disse que ao chegar em casa complementa as aulas do cursinho com os vídeos da internet. "As vezes você teve alguma dúvida durante a aula ou se perdeu em uma explicação e não tem a quem recorrer e com esses vídeos eu fico sem nenhuma dúvida", disse Larissa, que quer entrar em uma universidade pública para estudar Engenharia Civil.

O professor Marco Fisbhen deixou as salas dos cursinhos, onde trabalhava há mais de dez anos como professor de Física, para gravar as videoaulas. “Comprei uma câmera e comecei a gravar vídeos com a intenção de facilitar o aprendizado dos alunos. Poder assistir e rever quantas vezes quisesse uma mesma aula trouxe uma praticidade a esse processo”, contou.

O que nasceu como um blog se transformou na plataforma Descomplica, que hoje tem a audiência de mais de 12 milhões de alunos. “As aulas são elaboradas com o objetivo de levar o aluno ao que, de fato, interessa. O que é realmente cobrado em prova. Tentamos ser sempre simples, direto ao ponto e mostrar o que ele precisa saber e o que vai ser cobrado”, explicou Fisbhen.

Alguns dos vídeos são disponibilizados gratuitamente, mas para ter acesso a todo o conteúdo (são 15 mil vídeoaulas) é preciso fazer uma assinatura paga - a mensal custa R$ 34,99 e inclui ainda quatro aulas ao vivo diárias, a correção de uma redação e três monitorias por semana.

Entre os vídeos disponibilizados gratuitamente no YouTube, por exemplo, há aulas que abordam possíveis temas da redação e outros que explicam sobre temas atuais e que podem ser abordados nas questões da prova.

No site Biologia Total, o aluno também encontra alguns materiais gratuitos, como a introdução de alguns conteúdos. As aulas mais aprofundadas são pagas, a assinatura de um mês custa R$ 21,99. Fundador do site, o professor Paulo Jubilut, mantém ainda um blog em que comenta sobre conteúdos que podem ser abordados no Enem.

Seleção. Há ainda o site Me Salva, que também disponibiliza parte das aulas no YouTube, mas o acesso a todo o conteúdo custa R$ 40 por mês. Além dos vídeos, também há simulados e planos de estudo para os alunos. Nos exercícios, por exemplo, fizeram uma seleção com as questões mais erradas no Enem em cada área.