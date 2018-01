Professores promovem maratona de 12 horas on-line para o Enem

SÃO PAULO - Os professores do Descomplica, plataforma de educação online, farão nesta sexta-feira, 23, véspera do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um "aulão", com doze horas ininterruptas de aula ao vivo com revisão dos temas que mais caem na prova. A maratona começa às 9 horas e segue até as 21 horas. A expectativa é de que 1 milhão de candidatos acompanhem a aula durante todo o dia.

Além de focar no conteúdo, as aulas terão técnicas de como fazer a prova de forma mais tranquila e dicas para garantir melhor pontuação.

"Não é só uma revisão, mas vamos ter um momentos de relaxamento e descontração porque na véspera do Enem o estudo tem que ser mais leve, não dá para ter pressão. Os professores estarão vestidos de fadas e vamos fazer algumas paródias para que o aluno possa se divertir também", disse Marco Fisbhen, fundador da plataforma. "Nossa intenção não é que o aluno fique 12 horas na frente do computador, mas saiba que nós estamos lá quando ele precisar e quiser."

Monique Ribeiro, de 20 anos, está há seis meses se preparando para a prova e estudou apenas com a ajuda da plataforma e vai revisar o conteúdo com a maratona. "O cursinho presencial exige uma rotina do aluno, com horário para acordar e locomoção. Além de ser muito mais caro, por isso, preferi estudar com as aulas online", disse.

No ano passado, ela conseguiu pelo Enem entrar em Engenharia Elétrica no

Centro Federal de Educação Tecnológica (

Cefet) do Rio de Janeiro. Neste ano, ela vai tentar o mesmo curso, mas quer entrar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "Estou me planejando para assistir as aulas do Descomplica pela manhã e depois relaxar a tarde, porque não adianta estudar, mas ficar nervosa na hora da prova."

Segundo Fisbhen, a proposta é dar a qualquer candidato a chance de ter dicas para a prova. "Os cursinhos costumam fazer essa revisão, mas é uma minoria que tem acesso a isso. Nossa intenção é entregar de graça um conteúdo que os cursinhos de elite cobram muito caro."

Qualquer pessoa pode assistir gratuitamente à maratona pelo site do Descomplica a qualquer momento durante as 12 horas de programação.