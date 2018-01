Professores municipais fazem manifestação no centro de São Paulo

Atualizada às 17h03

SÃO PAULO - Uma manifestação dos professores municipais de São Paulo fechou as duas pistas do Viaduto Jacareí, em frente à Câmara Municipal na tarde desta terça-feira, 3. Segundo a PM, cerca de 2 mil manifestantes participaram do ato. Durante a manifestação, os docentes, em greve desde o dia 23 de abril, aceitaram proposta da Prefeitura, que prevê a incorporação de bônus de 15,48% em três vezes, a partir de 2015, a todos os funcionários da categoria.

Quem seria beneficiado pelo bônus era o impasse da greve. A categoria queria que todos os funcionários recebesse o porcentual, enquanto a Prefeitura defendia que o benefício ficasse com quem ganha o piso.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Universidades. Outro ato, de funcionários, professores e alunos das três universidades estaduais de São Paulo - USP, Unicamp e Unesp -, fechou na tarde desta terça-feira, 3, a Rua Xavier de Toledo, na região central da cidade. O ato foi marcado em frente ao prédio da reitoria da Unesp. Cerca de 1,5 mil manifestantes participam do protesto.

O servidores e alunos entraram em greve depois que os reitores das três instituições decidiram congelar salários neste ano, conforme o Estado revelou. O motivo foi a crise financeira que atinge as estaduais, sobretudo a USP - que já gasta mais que 100% de seu orçamento com salários.

A tropa de choque foi acionada e fez um isolamento ao acesso da Unesp. A CET fechou o trânsito que vem da Rua São Luís, na esquina da Biblioteca Mario de Andrade, e o tráfego é lento desde a Praça da República.