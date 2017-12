Professores municipais de SP fazem assembleia para discutir paralisação

Os professores municipais de São Paulo vão realizar na tarde desta sexta-feira, 26, uma assembleia para discutir uma paralisação da categoria, informou o Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo (Sinpeem). A reunião está marcada para as 14h30, em frente à Secretaria Municipal de Gestão, localizado à Rua Líbero Badaró, 425, no Centro da cidade.

Veja também:

Professores da rede estadual farão nova manifestação em SP

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Professores da BA paralisam atividades por reajuste

Segundo o Sinpeem, os professores querem cobrar do governo o atendimento às reivindicações da categoria, entre elas alteração da atual lei salarial para que seja ampliado o porcentual mínimo de receitas correntes destinados às despesas com pessoal; aumento real de salários de 34%; redução do número de alunos por sala/turma; piso salarial não inferior ao valor fixado pelo Dieese; e aplicação de 40% sobre o atual valor do vale-alimentação e sua extensão para os aposentados e pensionistas, entre outros.