Professores marcham até a Praça da Republica

Manifestantes ligados ao Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) começaram, por volta de 16h30, uma passeata até a Secretaria Estadual de Educação, na Praça da República, no centro da cidade.

Cerca de 10 mil manifestantes bloqueiam os dois sentidos da avenida Paulista. Segundo a Companhia de Engenharia de tráfego (CET), os motoristas devem evitar a região.

A passeata até a secretaria foi aprovada pela categoria durante o ato, que começou por volta de 14h. Os manifestantes exibem várias faixas de protesto. Dois carros de som comandam a marcha.

De acordo com líderes do movimento, a categoria vai tentar hoje uma resposta do governo estadual para as reivindicações da classe - entre as quais, reajuste salarial de 34,3%.

A categoria já promete: se não houver acordo, manterá a greve que começou no dia 8 e vai realizar novo ato na próxima sexta-feira, dia 26, em frente ao Palácio dos Bandeirantes - sede do governo estadual, no Morumbi, zona oeste.