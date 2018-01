Professores indicam as falhas

Para professores da rede pública, falta muito para que a qualidade da sua própria formação seja satisfatória. Selma Persini, professora do Estado, sublinha a deficiência dos cursos de Pedagogia. "Fiz o magistério nos anos 70 e foi muito bom, melhor até que várias faculdades de Pedagogia hoje." Ela acredita que a prática não é mais prioridade nos cursos. "A gente preparava aulas de alfabetização, aprendíamos como dar uma aula de educação física e a lidar com os alunos", recorda. O baixo salário também mereceu críticas. "Acho que 90% dos que trabalham comigo lecionam em duas escolas", diz Marlene de Andrade, professora nas redes estadual e municipal. Segundo ela, no Estado, não há perspectiva de melhora da renda. "Nosso salário é irrisório. E salário é a base de estímulo para as pessoas que queiram se aperfeiçoar, não é?"