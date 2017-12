Professores estaduais fazem protesto em frente ao Estádio do Morumbi

Cerca de 5 mil pessoas reúnem-se na tarde desta sexta-feira, 26, em frente ao Estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo, em uma manifestação promovida por professores da rede estadual de ensino.

Com várias bandeiras da Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da União Nacional dos Estudantes (UNE), a ação é pacífica. Do alto do carro de som os professores gritam frases como"Somos educadores, não somos bandidos".

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As vias no entorno do Palácio dos Bandeirantes, na região do Morumbi, estão cercadas por policiais. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 15h20, ainda havia manifestantes na Avenida João Jorge Saad, bloqueando a via, em ambos os sentidos, entre a Rua Jeriquara e a Praça Roberto Gomes Pedrosa.

O objetivo dos grevistas era realizar um ato em frente ao Palácio. Pelo menos dois ônibus foram fretados para levar integrantes da categoria ao protesto.

Esse é o terceiro protesto desde que a categoria entrou de greve, no dia 8 de março. A classe reivindica reajuste salarial de 34%, incorporação imediata das gratificações e o fim das provas dos temporários e do programa de promoção.

Nos protestos anteriores, os professores fecharam a Avenida Paulista. No dia 12, o ato reuniu cerca de 12 mil pessoas. No dia 19, outra passeata na mesma região contou com 8 mil.