Professores em greve protestam contra Alckmin na zona norte

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo rechaça as inverdades divulgadas pela Apeoesp para tentar promover seu calendário de mobilizações políticas. A Pasta não pode pactuar com o movimento do sindicato que tem incitado os pais a não levarem seus filhos às unidades escolares para inflar a paralisação e usado, em alguns casos, até mesmo de violência.

A entidade sindical, cujas solicitações de negociação sempre são atendidas pela Pasta, na verdade, tem participado desde 2011 dos trabalhos conjuntos com representantes da Secretaria.

Ao contrário do que o sindicato prega enganosamente, a valorização dos professores tem sido foco da gestão. Os docentes garantiram, ao longo de quatro anos, um aumento de 45% em seus salários. O último reajuste se deu há oito meses. Além disso, será pago apenas em 2015 R$ 1 bilhão em bônus por mérito. Nesta semana, a Secretaria anunciou a evolução na carreira de 10,7 mil professores, que terão aumento efetivo de 10,5% em seus salários, pagos a partir deste mês e que representaram um aumento de R$ 52 milhões na folha de pagamento em relação ao mês anterior.

Os dados oficiais, baseados no cadastro funcional e não em estimativas aleatórias do sindicato, apontam que o índice de comparecimento desta semana foi de 91%, o que mostra que a ampla maioria dos docentes está comprometida com as atividades escolares e pedagógicas.