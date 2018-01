Professores decidem rumo de greve nesta sexta-feira no Pará

SÃO PAULO - Em greve desde 27 de setembro, os professores da rede estadual de ensino do Pará devem decidir, em assembleia, na manhã desta sexta-feira, 18, se a paralisação chega ao fim ou se o movimento grevista deve continuar.

A categoria, segundo decisão judicial, deveria ter retornado ao trabalho no último dia 5. A desobediência vai custar R$ 25 mil, por dia, ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp). Com a efetivação de novos docentes temporários, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou, na quinta-feira, 17, que as aulas voltaram ao normal em quase 65% das escolas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os professores em greve exigem o piso nacional de R$ 1.187. O governo deu 30% do reajuste e sugeriu que o resto seja depositado nos próximos 12 meses, mas a proposta não agradou a categoria. Na manhã de quinta, os grevistas, que haviam invadido a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sepof), em Belém, resolveram desocupar o prédio.