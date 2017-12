Professores de rede estadual poderão estagiar no Japão

Professores da rede estadual de educação de São Paulo têm até o dia 7 de novembro para se inscrever no programa de estágio em convivência multicultural, que ocorrerá em Toyama, no Japão. Para concorrer à vaga, é necessário ser docente efetivo ou estável, ter conhecimento básico na língua japonesa e ter entre 22 e 39 anos.

As fichas de inscrição devem solicitadas pelo e-mail see.mobilidade@edunet.sp.gov.br. Também deve ser encaminhada cópia digitalizada do Exame de Proficiência em Língua Japonesa (Nihongo Noryoku Shiken), currículo com foto e cópia do diploma de graduação e/ou pós-graduação. O estágio tem duração de seis meses e será realizado em uma escola pública de ensino fundamental na província.

Haverá uma entrevista para os candidatos. As despesas serão cobertas pelo governo de Toyama, desde as passagens de ida e volta, estadia, transporte e bolsa em dinheiro.