Professores de biologia dão dicas em Ciências da Natureza para prova do Enem

Nas questões sobre conceitos de Biologia, Patrícia Martins Pereira, da Educon, acredita que o Enem possa usar enunciados que abordem gripes e pandemias. "No ano passado tivemos pandemia de dengue no Rio e apareceu questão sobre a peste negra. Acho que este ano não será diferente. Tivemos gripe suína, pode aparecer questão sobre esse tema ou outros correlatos." Os 200 anos de Darwin e a Teoria da Evolução são "assunto quente" para o novo Enem. "Entra uma gama gigantesca de assuntos correlacionados, como o darwinismo social, a eugenia, até seleção de gado no pasto ou correlacionar com a gripe espanhola e as mortes daquela época." Outras apostas de Patrícia são sustentabilidade, relacionando temas como lixo, reciclagem, coleta seletiva de materiais, e biocombustíveis. Ouça: Patrícia Martins Pereira, da Educon, acha que Enem possa usar enunciados sobre gripes e pandemias