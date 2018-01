Professores dão dicas para a prova da Fuvest

Para o professor de física Bassam Ferdinian, o candidato deve analisar as provas dos últimos anos para saber os conteúdos mais presentes. Ele sugere que os alunos estudem mecânica, principalmente. "Questões sobre circuito elétrico, ondulatória, troca de calor e magnetismo também são frequentes."

O professor de história Elias Feitosa também considera essencial que o estudante olhe as últimas provas de primeira fase da Fuvest. "A prova tem mudado bastante. Além disso, o número reduzido de questões é mais uma dificuldade para sabermos que temas podem aparecer", afirma. No entanto, Elias aposta em testes que relacionem temas da atualidade a fatos históricos. "O acidente nuclear no Japão (no primeiro semestre) pode ser relacionado ao episódio das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial", exemplifica.