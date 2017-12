Professores dão dicas de química em Ciências da Natureza para o Enem

Professor de química da equipe da Educon, Rogério Campos acredita que o Enem pode usar o princípio ativo e os efeitos do Tamiflu, medicamento usado no combate à gripe suína, como gancho para avaliar os candidatos. "Eles podem jogar a fórmula e fazer várias questões sobre reações químicas, fórmula molecular e estrutural, e o tipo de ligações nessa substância." De acordo com ele, a Lei Seca também pode inspirar questões envolvendo as reações que ocorrem no bafômetro. "O aluno terá de saber que são a oxidação e redução e como ela se dá." O transporte de oxigênio no organismo poderá ser relacionado à Lei Antifumo. "Pode haver testes com o monóxido do carbono substituindo o oxigênio na hemoglobina, por exemplo." Édison de Barros Camargo, professor de química do cursinho Etapa, aposta no tema do enriquecimento do urânio em questões sobre o Irã. "O urânio enriquecido a 3% faz combustível para os reatores, de onde se obtém plutônio por meio da reação nuclear. É o plutônio que é transformado em material bélico, por isso a grande questão nuclear iraniana: tem ou não tem tecnologia para fazer isso?" Ouça: Rogério Campos, professor de química da equipe da Educon, fala sobre atualidades