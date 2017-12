Professores dão dicas de linguagens e redação para prova do Enem

Em sociedade e literatura, Caio Fernando de Oliveira, da Educon, acredita que o grande viés da prova será a influência do darwinismo em obras literárias. "Temos em O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, o darwinismo social no crescimento urbano desorganizado. Também podem aparecer questões de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, discutindo problemas sociais da seca. Apesar de o Enem não pedir livros, acho que essas linhas gerais vão permear a prova." Célia Passoni, coordenadora de Linguagens do cursinho Etapa, diz que os alunos poderão esperar questões que envolvam a relação entre a norma culta da linguagem com a linguagem coloquial ou a comparação entre imagens e registros do português em Portugal e no Brasil. "Em literatura eu acredito que vão privilegiar os modernos. Machado de Assis, com certeza, aparecerá", diz. Ouça: Caio Fernando de Oliveira, da Educon, fala sobre sociedade e literatura