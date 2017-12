Professores dão dicas de geografia em Ciências Humanas para o Enem

Para Omar Eumirgh, coordenador de geografia do Etapa, além das questões ambientais, comuns no Enem, é possível que o exame aborde temas como fenômenos climáticos (presença de ciclones e tornados no sul do Brasil), urbanização, enchentes e lixo. "Os alunos precisarão ter uma noção básica de grandes temas mundiais, como a população e a economia no mundo. Isso também correlacionado à realidade brasileira. Não devem cair temas locais, para não privilegiar alunos de uma determinada região, por exemplo." Também pode ser abordados no exame o cenário geopolítico da América Latina, com os regimes populistas de esquerda da Venezuela de Hugo Chávez e da Bolívia de Evo Morales, além das divergências do presidente Fernando Lugo, do Paraguai, com o governo brasileiro a respeito da partilha da energia de Itaipu. "Há uma grande expectativa de que essa prova traga questões híbridas, que passem pela história, façam diálogo com a geografia, em um movimento complexo da região", diz Milton Fernandes Filho, da Educon. Ouça: Omar Eumirgh, coordenador de Geografia do Etapa, e dicas sobre Enem Milton Fernandes Filho, da Educon, e temas para o Enem