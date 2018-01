Professores da USP decidem continuar em greve

Os professores ligados à Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo (Adusp) decidiram em assembleia na segunda-feira, 15, manter a greve. Em nota, a entidade exigiu a saída da Polícia Militar do campus Butantã da USP, a renúncia da reitora Suely Vilela e a retomada das negociações com o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo (Cruesp). Com as atividades suspensas desde o último dia 4, a categoria reivindica reajuste salarial de 6%, 10% de reposição por perdas históricas e parcela fixa de R$ 200. Os docentes marcaram uma nova assembleia para quarta-feira,